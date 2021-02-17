  • 2021年2月17日 星期三
  • 21º
  • 69%
熱門： 愛民邨消委會氣炸鍋利是強制檢測

日報新聞 > 財經

比特幣曾破五萬美元關

2021-02-17 列印
　　在Tesla大舉投資比特幣，以及市傳大摩研究投資等利好消息推動下，比特幣價格愈升愈有，昨日曾衝破5萬美元大關，高見50584.85美元後未能企穩，隨後退守至4.9萬美元水平。

　　比特幣今年開局突破3萬美元，此後繼續波動上升，至今不足兩個月就已向5萬美元進發，年初至今升幅接近69%。截至昨晚9時，比特幣報49464.32美元，24小時內升3.44%，市值達9215.1億美元。另一虛擬貨幣以太幣截至9時報1799.13美元。

　　隨著機構投資者湧入，市場愈發將比特幣作為美元走跌及通脹風險對沖，特斯拉的15億美元投資，更將市場情緒推向狂熱。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd