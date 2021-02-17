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小米獲唱好 股價漲5.3%

2021-02-17 列印
　　早前遭美國制裁的小米（1810）昨日獲高盛唱好，指其「手機+AIoT（人工智慧物聯網）」產品組合強勁，開始搶佔高檔市場，有望成為全球第三大智能電話供應商。調查顯示，在印度手機市場，小米去年佔銷量冠軍。小米價股昨日隨大市上漲5.3%，收報29.55元。

　　高盛報告指出，與小米高層接觸後確認正面看法，指其「手機+AIoT」的核心戰略成功，在過去第三及四季增長後，小米有望成為全球第三大智能電話生產商。

　　高盛認為，小米過去兩年在無線充電、相機、設備連接性能等高端研發見效，今年度亦料將研發費用按年增長30至40%，以及計劃聘請逾5000名工程師。該行予小米「買入」評級，目標價30.5元，但只較昨天收市價高出3%。

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