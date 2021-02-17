中環IFC外望——港信用卡應收帳款總額季增3.9%

本港第四波疫情仍未能平息，但受歲末年初節假日接連而來等因素推動，去年第四季的港人信用卡消費亦有所增加。金管局信用卡貸款調查顯示，信用卡應收帳款總額按季增加3.9%至去年12月底的1249億元，增長主要是由節日消費及持卡人繳付薪俸稅所帶動。



金管局昨日公佈的去年第四季信用卡貸款調查結果顯示，去年第四季信用卡應收帳款總額按季增加3.9%，按年則減少9.3%；而去年第三季度的信用卡則按季及按年分別減少3.2%及9.2%。另外，拖欠及經重組合並比率由第三季末的0.42%，稍為下跌至2020年12月底的0.35%。信用卡季度撇帳率亦由第三季的0.63%下跌至0.54%；若以年率計季度比率，則較去年第三季度下降0.36個百分點至2.17%。期內，信用卡轉期比率為18.1%，按季下跌0.8個百分點。



大劉夫婦勁派5000元開工利是



滙豐和中銀早在農曆新年前已「爆響口」話向員工每人派500元利是，當時作為滙豐阿仔的恒生銀行就回覆傳媒今年派發的開工利和提供節日慶祝津貼，金額與往年相若，另有88元電子利是，與員工同慶恒生88年周年。恒生雖無講實開工利是係幾多，但好多人都知該行派開每封20元開工利是。不過，據聞到最後恒生終於打破慣例，額外加派500元電子利是，相信定必令該行8000多名的香港員工感到意外的驚喜。



不過，相比大劉（劉鑾雄）和夫人甘比（陳凱韻）向華置員工每人派5000元大利是，恒生出手可謂小毛見大毛。華置員工除收到大劉夫婦今年比去年加碼了5000元的大利是外，另有公司開工利是100元及500元商場現金券，合共5600元袋袋平安，真係好過望政府再派錢。陳凱韻就表示，不希望大家著眼於利是的金額，只希望員工們都開開心心，亦祝福大家新年快樂！



另外，耀才證券昨全港十四個營業點全線啟市，趁着開市日，主席葉茂林向一眾前線及後防員工大派開工利是。耀才亦一如過往傳統，在農曆新年後首個交易日，向所有分行客戶拜年及大派新春開運利是，並由執行董事兼行政總裁許繹彬代表集團親赴全線分行，向一眾客戶大派利是，人人皆大歡喜！



高瞻



