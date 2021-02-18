每手帳面賺21620元 諾輝今首掛 暗盤1.6倍

新股延續春節假期前快手（1024）熱潮，牛年第一股諾輝健康（6606）今首掛，昨日公佈分配結果，共有106萬人認購，超額認購4132倍，其暗盤表現升逾1.6倍，不計手續費每手帳面賺21620元。惟孖展客恐要損手，因要認購4000手方穩中一手，以借九成孖展計，須支付利息約27400元，即帳面要蝕約5800元；「頂頭槌飛」更可能要蝕31000元。



諾輝公佈分配結果，一手中籤率僅2%，甲組所有認購者未能穩獲一手；乙組投資者亦意外未必能穩中，須認購4000手方能穩獲一手，760張「頂頭槌飛」僅有82人獲派兩手。



諾輝備受投資者追捧，以招股價上限26.66元定價，公開發售部份接獲約106萬人認購，未能超越快手和醫渡（2158）紀錄，但已位列史上最多人申請新股第三位，超額認購4132倍，國際發售部份則獲超額認購63倍。



乙組未能穩中一手



諾輝暗盤昨日表現與市場預期相若，在富途暗盤高見95元，較招股價高達2.56倍，惟隨後升幅收窄，最終收報69.9元，僅漲1.6倍，不計手續費，每手帳面賺21620元。在耀才暗盤則開盤飆升2.08倍，高見82元，但其後輾轉回落，最終收報69.7元，亦漲1.6倍，不計手續費，每手帳面賺21520元。



諾輝雖然眾望所歸成為倍升股，但孖展客卻要蝕息。如以借足九成孖展，孖展息率2.98厘，凍資七日計算，投資者要穩中一手，須認購4000手，便要支付孖展利息及手續費約27400元，即諾輝升幅達2.08倍才能「打和」。



「頂頭槌飛」恐蝕三萬



以同樣孖展條件，認購「頂頭槌飛」的投資者，更要支付52500元孖展利息，若不幸僅獲配一手，以暗盤收市價計便要蝕息31000元，諾輝更要飆升近四倍才能「回本」。



金利豐證券研究部董事黃德几認為，當前新股市場火熱，以孖展巨額認購是錯誤策略。黃德几指，諾輝集資規模細，回撥完後散戶及大戶都不夠貨，貨源十分稀缺，供求關係失衡，其股價升逾1.5倍尚算合理，由於國際配售成本與孖展客成本有別，有貨投資者在升幅達兩倍時，可考慮及早沽貨離場。但黃德几認為，該股後市上升空間有限，諾輝沒有入選各類指數憧憬，加上同類醫藥股份選擇眾多，料兩日後炒風便會消失。