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儲局續量寬 杜指升74點

2021-02-18 列印
  美國聯儲局公佈上月議息會議紀要顯示，儲局官員認為美國經濟距離央行的目標仍然「遙遠」，意味寬鬆的政策不會很快改變。據指那些目標包括勞工市場的廣泛復甦，通脹率升至最少百分之二。會議的概要指，可能「需要一些時間才能取得實質性的進一步進展，這意味政策不大可能很快改變」。

　　美國1月零售銷售數據急增，市場人士憂慮通脹上升，美股早段表現反覆，三大指數個別發展。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31597點，升74點；納斯達克指數報13930點，跌117點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見46.25港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見750.83港元，較香港收市價跌6.67港元。

　　受惠於新冠疫情改善和政府的刺激措施，美國1月零售銷售按月增加5.3%，預期為升1.1%。
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