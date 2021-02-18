港股拗腰回升338點 重越三萬一關迎北水

京東（9618）旗下京東物流日前遞交上市申請，有可能成為「京東系」第三隻在港股份，消息刺激京東攀越400元大關，一度急升7.2%，見419.8元創新高，收市仍漲6.44%，報416.8元。
京東分拆飆6.4%破頂
藍籌金融股受惠滙控（005）憧憬恢復派息繼續造好，大笨象股價上揚0.66%，收報46.05元；建行（939）升1.11%，收報6.36元。
港交所（388）下周放榜，股價高見570.5元創新高，上升2.83%，收報563.5元；友邦（1299）走高0.57%，收報105.6元，錄得十一連升。
藍籌科技股亦領漲大市，近日獲批分拆光學業務的瑞聲（2018）上揚7.11%，收報48.2元；騰訊（700）升1.68%，收報757.5元；美團（3690）漲2.78%，收報451.4元。惟舜宇（2382）逆市挫1.86%，收報232.4元，為表現最差恒指成份股。
二線科技股亦是市場熱炒焦點，再獲女股神Catherine Wood旗下ETF增持的移卡（9923），股價創新高兼晉身「紅底股」，急升26.4%；中國有贊（8083）急升15.4%；微盟（2013）亦破頂，大升10.4%。此外，比特幣突破5萬美元，資金追入相關概念股，歐科雲鏈（1499）與火幣科技（1611）狂飆逾兩成半；雄岸（1647）則炒高一成。
移卡晉身紅底股
光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，市場氣氛熱烈，港股仍有上升空間，但由於恒指拋離50天線一段距離，萬一有壞消息出現，港股便有回吐壓力，支持位約在三萬點水平。