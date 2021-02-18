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宏利全年核心盈利63億創新高

2021-02-18 列印
　　宏利香港去年錄得核心盈利63億元，按年升10%，創新高；年度化保費等值銷售額60億元，按年跌10%；新造業務價值36億元，按年跌14%。

        去年年度化保費等值銷售額按年下跌10%，主要是因針對疫情的限制措施帶來不利影響。若撇除內地訪港客戶的銷售額，去年全年的年度化保費等值銷售額實際增長3%。

        若單計去年第四季，核心盈利按年升10%，至18億元；年度化保費等值銷售額跌15%至15億元；新造業務價值跌15%至10億元。

        宏利港澳首席行政總監戴明鈞表示，新業務價值及年度化保費等值銷售額仍保持健康。

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