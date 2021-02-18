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迅銷市值達8080億 超越ZARA母企

2021-02-18 列印
　　大熱日本服裝品牌UNIQLO及GU母企迅銷（6288）自去年夏季股價持續增長，於本月16日大升8%至歷史新高76.5元，在日本、香港掛牌的股份總市值達8080億元，超越西班牙品牌ZARA母企Inditex約817億歐羅市值（約7650億港元），成為全球市值最大的上市服裝商。

  截至去年11月，迅銷在全球營運2298間UNIQLO店舖，其中6成店舖位於日本以外的亞洲區內，相對ZARA的70%店舖均位於美國及歐洲，門市營業受封鎖措施影響較微。不過，迅銷在銷售額以及利潤仍不及Inditex。

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