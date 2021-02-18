巴郡減持蘋果6% 990億買Verizon雪佛龍

巴郡減持蘋果股份約5716萬股，持股量由9.4億股減至8.8億股，即減持近6%，但仍佔持倉比例43.62%，位列持倉首位。
蘋果仍是最大持倉
於過去一季，股神共斥資近127億美元(約990億港元)吸納美國電訊商Verizon及石油巨頭雪佛龍，新買入分別1.46億股以及4850萬股，分別價值86億美元及41億美元，位列持倉第6位及第9位，唯未有公佈保險公司Marsh & McLennan持股量。
在醫藥股大勢下，巴郡增持藥股Abbvie（ABBV）、默克藥業（MRK）以及必治妥施貴寶（BMY）分別20%、28%、11%，於投資組合中分別排行第15位、第16位、第18位。
Seabreeze Capital Investment Inc.的執行合夥人Doug Kass表示，「股神」買入Verizon股份對巴郡是「合理」，反映電訊公司股息支出和無線業務收入增長前景。至於降低的銀行股份可能反映出巴菲特對持續低利率以及與新冠肺炎疫情有關的貸款損失的擔憂。
分析指出，Verizon估值較低，只有2021年預期收益的10倍左右，而股息收益率為4.6%。近年來，該股表現一直落後於標普500指數，過去一年下跌7%，而標普500指數上漲了16%。