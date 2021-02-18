  • 2021年2月18日 星期四
  • 21º
  • 56%
熱門： 愛民邨消委會氣炸鍋利是強制檢測

日報新聞 > 財經

國美創始人黃光裕正式獲釋

2021-02-18 列印
　　國美零售（493）及國美金融科技（628）昨日公佈，國美零售創始人及控股股東黃光裕的假釋期滿，並已正式獲釋。國美系內股份昨齊挫，國美零售逆市跌13.8%，報1.94元；國美金融科技跌12.8%，報1.09元。

　　國美零售及國美金融科技公佈，有關北京市第一中級人民法院裁定對公司黃光裕的假釋事宜，假釋考驗期限自假釋日起至2021年2月16日止。公司董事會已獲悉，黃光裕的假釋考驗期已於2月16日屆滿，原判刑罰已經執行完畢，並已正式獲釋。

　　黃光裕為國美零售控股股東，其妻杜鵑為國美金融科技控股股東。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd