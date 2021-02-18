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抖音用戶突破5.5億　否認TikTok美申上市

2021-02-18 列印
　　視頻平台抖音日前首次公佈視頻搜索的活躍用戶人數，持有抖音的字節跳動，其中國行政總裁張楠公佈，抖音視頻搜索每月活躍用戶已突破5.5億名，較年度報告早前披露的4億名有所增加。張楠指整個社會的表達、創作都在視頻化，成為獲取信息最直接的途徑，來年將加大對搜索的投入。

　　報道指，字節跳動正尋求讓TikTok在紐約證券交易所上市，相關討論仍處於初期商討階段，並指TikTok於美國上市後，仍可以仿效各大中資科技公司，在香港進行二次上市，到美國上市並不會影響香港上市計劃。不過，報道其後引述字節跳動回應，否認往美國上市的消息。

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