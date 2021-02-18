中環IFC外望——甘比華置擔大旗 接替胞姊任CEO

華人置業（127）大股東兼執行董事「甘比」陳凱韻（圖左）「擔大旗」，接替其胞姊陳詩韻，出任集團行政總裁一職；每年酬金為10萬元，並會每年作檢討。



集團昨日宣佈，陳詩韻希望能投放更多時間於個人事務上，已向董事會呈辭，辭任其執行董事及行政總裁一職，董事會已委任執行董事陳凱韻為行政總裁，並於昨日起生效。陳詩韻已確認與董事會並無任何意見分歧，並無任何辭任事宜需要公司股東垂注。



「甘比」為華置前主席「大劉」劉鑾雄（圖右）妻子，於2017年起出任集團執行董事，亦出任集團若干附屬公司之董事；於2002至2005年加入集團當時之聯營公司，參與該公司之化妝品業務包括「雙妹嚜」產品，並具有超過三年半於香港傳媒工作經驗，以及擁有個人物業及證券投資經驗。







花旗烏龍入錯數 五億美元凍過水



銀行入錯數畀人時有所聞，但好似花旗銀行擺烏龍入錯左九億美元畀人，就真係聞所未聞。話說去年八月，花旗紐約貸款部原本計劃替露華濃（Revlon），向債權人償還大約780萬美元利息，點知搞錯還咗九億美元債。



部份露華濃債權人都好有人情味，應花旗要求歸還款項，但有10個債權人，包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners及Symphony Asset Management等對沖基金和資產管理公司就懶理，一於袋袋平安，累到花旗唔見五億美元，花旗唯有控告佢哋。



不過根據美國法院最新裁決，債權人有權保留呢筆合共約五億美元的烏龍錢，毋須歸還花旗。花旗梗係不滿裁決喇！其發言人已表明會提出上訴，誓要追回全部款項。



高瞻