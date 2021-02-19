美債息回升憂資金流出股市 勞工數據遜 杜指挫86點

美國勞工市場數據遠遜預期，市場擔心疫情打擊就業，加上美債息回升，令投資者對高估值的股票興趣降低，外圍股市昨受壓。美股杜指周四早段曾跌278點報31334點，跌幅0.88%；納指亦跌1.23%報13794點；標指跌34點報3897點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31526點，跌86點；納斯達克指數收報13864點，跌101點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見45.37港元，較香港收市價跌1.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見736.61港元，較香港收市價跌10.89港元。



美國勞工部公佈，截至本月13日止的一周，首次申請失業救濟人數達86.1萬人，按周增加1.3萬人，遠高於市場預期的77.3萬人。至於對上一周的前值，則修訂為84.8萬人。截至本月六日的一周，美國續領失業救濟人數為449.4萬人，按周減少6.4萬人。



美股分析師表示，首次申請失業救濟人數數字已連續兩周增加，顯示在新冠疫情影響下，勞動力市場仍持續掙扎。



此外，分析師又指出，美國10年期國庫券孳息率近日大幅上升，投資者擔憂可能導致股市失去吸引力，同時對受惠於低利率環境的產業構成威脅，例如科技業，此一因素亦利淡美股。



歐洲股市持續受壓。英國富時100指數收報6617.15點，跌93點，跌幅1.40%。德國DAX指數收報13886.93點，跌22點，跌幅0.16%。法國CAC指數收報5728.33點，跌37點，跌幅0.65%。



油價先升後挫，接近收市時跌近1%。紐約期油報60.58美元一桶，跌56美仙，跌幅0.92%。



港股方面，雖然「北水」回歸，但內地股市在新年長假期後，首日復市表現未有驚喜，加上美國債息上升，拖累港股昨日最多曾跌逾500點，失守三萬一千點大關，恒指全日最終跌489點，收市報30595點。



恒指挫489點失守三萬一



市場交投熾熱，計及「北水」淨流入142億元，主板成交顯著增至2826億元。



近日炒高的新經濟龍頭股全線受壓，騰訊（700）及美團（3690）曾齊創上市新高，分別見775.5元及460元後，收市騰訊跌穿750元水平，跌1.3%收報747.5元；美團亦挫5.2%收報428元。