美債息回升憂資金流出股市 勞工數據遜 杜指挫86點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31526點，跌86點；納斯達克指數收報13864點，跌101點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.37港元，較香港收市價跌1.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見736.61港元，較香港收市價跌10.89港元。
美國勞工部公佈，截至本月13日止的一周，首次申請失業救濟人數達86.1萬人，按周增加1.3萬人，遠高於市場預期的77.3萬人。至於對上一周的前值，則修訂為84.8萬人。截至本月六日的一周，美國續領失業救濟人數為449.4萬人，按周減少6.4萬人。
美股分析師表示，首次申請失業救濟人數數字已連續兩周增加，顯示在新冠疫情影響下，勞動力市場仍持續掙扎。
此外，分析師又指出，美國10年期國庫券孳息率近日大幅上升，投資者擔憂可能導致股市失去吸引力，同時對受惠於低利率環境的產業構成威脅，例如科技業，此一因素亦利淡美股。
歐洲股市持續受壓。英國富時100指數收報6617.15點，跌93點，跌幅1.40%。德國DAX指數收報13886.93點，跌22點，跌幅0.16%。法國CAC指數收報5728.33點，跌37點，跌幅0.65%。
油價先升後挫，接近收市時跌近1%。紐約期油報60.58美元一桶，跌56美仙，跌幅0.92%。
港股方面，雖然「北水」回歸，但內地股市在新年長假期後，首日復市表現未有驚喜，加上美國債息上升，拖累港股昨日最多曾跌逾500點，失守三萬一千點大關，恒指全日最終跌489點，收市報30595點。
恒指挫489點失守三萬一
市場交投熾熱，計及「北水」淨流入142億元，主板成交顯著增至2826億元。
近日炒高的新經濟龍頭股全線受壓，騰訊（700）及美團（3690）曾齊創上市新高，分別見775.5元及460元後，收市騰訊跌穿750元水平，跌1.3%收報747.5元；美團亦挫5.2%收報428元。