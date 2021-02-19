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康宏三年蝕26億

2021-02-19 列印
        康宏環球（1019）復牌條件的2017至2019年業績終於出爐，從2017年爆發涉貪風波勁蝕14.4億元，其後兩年逐步收窄至2019年蝕5.4億元。康宏指，公司在2017年前處於真空狀態，一度流失大量理財顧問，至2019年本業獨立理財顧問業務（IFA）接近收支平衡。核數師為三份業績均予保留意見，並認為對其持續經營能力構成重大疑問。

        康宏在2017年虧損達14.4億元，其中自營投資業務蝕8.8億元，主要包括前管理層留下的投資，而新管理層已於2018年初終止有關業務。據報有關投資涉及「謎網50」的股份，當年部份股價大插及停牌。至於核心業務的IFA業亦蝕近5億元，按年多蝕1.3倍。

        不過新管理層上場後見轉機，康宏在2018及2019年的IFA業務，蝕幅分別按年收窄54%至2.3億元及收窄82%至4010萬元。
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