諾輝首掛勁升2.15倍

每手賺2.86萬孖展客微利



牛年第一股諾輝健康(6606)首掛表現勝暗盤，全日反覆走高，收報84元，較招股價26.66元，升2.15倍，每手(500股)帳面賺28670元，超越去年上市的思摩爾(6969)每手賺18600元，位列歷來新股首日「賺錢王」亞軍，但未能超越北京控股(392)每手勁賺55440元的佳績。借足九成孖展認購4000手穩獲一手的孖展客，總算可以一展愁眉，贏得約1245元的微利。



諾輝健康昨首日掛牌，股價顯著造好，開市報76元，午後一度飆2.2倍，高見85.9元，最終升幅略為收窄至2.15倍，收造84元，優於前日耀才暗盤的收市價69.7元，成交額50.89億元，總市值達351億元。



倘借足九成孖展，以昨日收市價計，穩中一手的孖展客利息為27425元，終能扭轉乾坤，斬獲1245元；不過抽「頂頭槌飛」的孖展客仍要大幅損手，他們的利息高達52520元，意味着距離「打和」有一段距離，依然要倒蝕23850元。



「頂頭槌飛」客大損手



市場人士稱，諾輝是沒有盈利的「B仔股」，公司商業化處於初級階段，基本面不足以支撐其過高的股價。近期新股市場炙熱，如快手(1024)上市不足一個月便實現兩倍多的升幅，恐他人難以複製，而且諾輝是因供求關係失衡才被瘋狂炒上，建議投資者毋須過多關注這隻股份，若鍾情新股，不如資金留待抽下一隻。



另外，環聯連訊（1473）昨公佈分配結果，以0.56元定價，公開部份獲5.15萬人認購，超購63.15倍。一手（4000股）中籤率15%，抽75手穩中一手。暗盤方面，該股在富途交易場表現最佳，收報0.72元，升28.6%，每手帳面賺640元；惟在輝立交易場則造0.63元，每手帳面僅賺280元。



