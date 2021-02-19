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逾半受薪者贊同強積金包括A股

2021-02-19 列印
　　現時北水持續流入，有不少人認為強積金應包括A股基金增加回報，香港投資基金公會昨日公佈於去年底進行的調查結果指，有53%的受訪者認為強積金應包括A股基金，平均認為強積金應配置25%到中國A股市場，才算可以掌握相關潛力。

  調查成功訪問840名年齡介乎25至65歲的香港居民，每名受訪者月入均有三萬元以上或擁有超過50萬元的流動資產。在53%認為強積金應包括中國A股基金的受訪者中，有六成人因認為中國是全球經濟未來增長的主要動力；亦有近兩成受訪者反對，主要因為對人民幣走勢和A股監管透明度有所保留。



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