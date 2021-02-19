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證監要求經紀行凍結54帳戶資產

2021-02-19 列印
　　近年「微信女」、「WhatsApp群組」肆虐股壇，不少散戶因誤信這些網上「山埃貼士」，以高價買入劣質三、四線股，令幕後莊家順利散貨。證監會昨天出手，向13家經紀行發出限制通知書，禁止該等證券行處理54個交易帳戶內的某些資產，即是凍結該等帳戶的資產。

  證監會指出，這些資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關，當中涉及於2020年9月至2020年11月期間，對一家本港上市公司的股份進行市場操縱活動。

  該13家經紀行包括時富證券、中州國際證券、興證國際證券、中國通海證券、京華山一國際（香港）等。

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