證監要求經紀行凍結54帳戶資產

證監會指出，這些資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關，當中涉及於2020年9月至2020年11月期間，對一家本港上市公司的股份進行市場操縱活動。
該13家經紀行包括時富證券、中州國際證券、興證國際證券、中國通海證券、京華山一國際（香港）等。
新冠肺炎疫苗抵港，本港抗疫進入新階段，全港市民將可免費接種。首批一百萬劑科興滅活疫苗今天運抵，連同稍後到埗的一百萬劑BioNTech（復必泰）疫苗，本月底前五類人士可以優先接種。由於復必泰疫苗的冷藏程...
2021-02-19
中美角力影響一直都包括文化層面。而周三美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）連同眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院教育委員會共和黨首席議員福克斯（Virginia Foxx），及眾院國安委員會共和黨首席議員卡特科（John Katko），致函呼籲拜登重新提出要求孔子學院在美活動透明化的規定。 孔子學院已關一半 一眾共和黨議員在信函中表示，中共對維吾爾族及其他少數民族進行種族清洗，顯示他們有多藐視人命價值和人類與生俱來的權利。在中國帶來的諸多威脅中，利用美國學術系統竊取敏感研究資訊與技術、限制言論自由及對美國學生進行政治宣...
2021-02-19
緬甸全國各地周三有大批民眾響應號召參與罷工及堵路抗議後，軍方以煽動為由向當地六名知名人士包括一名導演、數名演員和一名歌手發出拘捕令。美媒同日引述緬甸公民團體報告指，至少有五間中國企業為緬軍提供支援，又...
2021-02-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園5座高層H室，面積362方呎，兩房間隔，獲外區客斥480萬「即睇即買」作自住，呎價13260元，屬市價水平。原業主於...
2021-02-19
美國勞工市場數據遠遜預期，市場擔心疫情打擊就業，加上美債息回升，令投資者對高估值的股票興趣降低，外圍股市昨受壓。美股杜指周四早段曾跌278點報31334點，跌幅0.88%；納指亦跌1.23%報1379...
2021-02-19
狼隊前鋒柏度尼圖經過一季適應表現進步良多，入球和助攻數字同樣為隊中之首，隊友魯賓尼維斯更看好他可成為世界頂級球員。今晚英超主場對列斯聯，這名二十歲葡萄牙新星有力領軍延續對賽往績優勢，證明自己非池中物，逾兩倍主勝安心捧。（Now621台周六凌晨4:00直播） 一九年夏天由布拉加轉投狼隊後，柏度尼圖今季開始適應英超硬朗踢法和快速節奏，上仗2:1勝修咸頓為狼隊射入決勝球，聯賽累積五入球四助攻，兩項數據同為陣中第一。領隊紐奴盛讚說：「他潛質優厚，射術精湛，有能力在關鍵時刻取得高難度士哥扭轉局勢，且仍很年輕，各方面大有進步空間，前途無限。」中場魯賓尼維斯預言：「柏度尼圖是狼隊歷來最出...
2021-02-19
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
無線（TVB）董事局主席許濤上月宣佈，曾志偉回巢出任要職，集團行政總裁李寶安昨日公佈，曾志偉職銜為副總經理（綜藝、音樂製作及節目），以往的綜藝節目負責人余詠珊（Sandy）轉職助理總經理，協助李寶安推...
2021-02-19
香港人抗疫超過一年，隨著科興和BioNtech復必泰兩種疫苗先後抵埗，大規模的疫苗接種將於下周展開，是本港抗擊疫情的重要里程碑。根據港府的計劃，五類人士包括六十歲以上長者、安老及殘疾院舍院友及員工、前線抗疫醫護、紀律部隊等會率先打針，其後注射的層面會逐步擴大。由於外國比香港先推動疫苗接種，他們出現的問題，是重要的資料，可供借鑑，以減少在港人身上重演。 在技術層面而言，BioNtech復必泰疫苗涉低溫冷藏和稀釋程序，故會多數在政府社區接種中心施打，當局必須檢視前線人員的培訓，定出嚴格標準，務求萬無一失。私家診所大多數會為市民注射科興疫苗，醫生組織是時候提醒會員醫生，接種牽涉市...
2021-02-19
全球最高獎金大賽，總獎金超過一億五千萬港元的沙地盃，將於香港時間周日凌晨，在沙地阿拉伯國王阿卜杜勒阿齊茲馬場舉行。這場泥地千八米大賽，今屆有十四駒列陣，其中五匹為美國馬，惟最受注目的是由韓國賽馬會擁有的Knicks Go。這匹應屆育馬者盃泥地一哩賽和天馬世界盃邀請賽雙料盟主，今仗將排五檔迎敵。 馬場浮世繪
2021-02-19