中環IFC外望——眾安電子利是新年轉帳逾千萬元

新冠肺炎疫情加快本港數碼化轉型，金管局今年力谷電子利是，各大銀行亦趁勢推出各類優惠吸客。本報綜合各間銀行活動反應，新年期間轉帳交易量均告上升，其中虛擬銀行眾安銀行表現亮眼，由2月10日至14日（年二十九至年初三）期間，該行電子利是使用次數超過14萬封，金額逾1000萬元。



眾安銀行回覆本報查詢表示，高峰期間，平均每秒派出1.35封利是，最活躍用戶共派了208封利是；該行會基於用戶反饋改善電子利是功能，將其定位為恒常化的產品。另一間虛擬銀行livi則表示，自2月8日推出數碼利是功能以來，共錄得逾2000封數碼利是轉帳；livi員工則收到公司的888元開工數碼利是。



虛銀Mox亦表示，農曆新年的最初幾天，一些客戶會以88.8元或888元等吉祥的數字發送電子利是；最常發出的電子利是金額為100元，約佔所有電子利是的三成。由Mox至Mox的轉數交易亦呈上升趨勢，較其他轉數方式上升了14%。







末日博士再轟比特幣是騙局



比特幣持續破頂，有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）再度炮轟比特幣是泡沫及騙局。



魯賓尼接受外國媒體訪問時表示，比特幣和其他加密貨幣，都不應該被視為貨幣，因為它們缺乏貨幣必須具備的很多基本特徵，石器時代原始人採用的貨幣體系，都較比特幣更好。



他指出，就根本而言，比特幣不應被視為貨幣，它不是一種記帳單位，不是一種可擴展的支付方式，也不是一種穩定的價值儲存方式。



他又稱，比特幣價格飆升，是因為存在大量的操縱、欺騙，比特幣就是泡沫。



高瞻