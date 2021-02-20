港交所突查諾輝重複認購申請

市傳在港交所要求下，諾輝向各大券商發電郵，要求提交中籤客戶的姓名及身份證等資料，卓佳商務部董事總經理鍾絳虹證實，諾輝健康透過卓佳向券商發出電郵，但拒絕評論港交所動機。市場人士指出，以往熱門新股都會有重覆認購申請，並非好大件事，但今次監管機構較高調處理，可能想收示警之效。
在調查重複認購消息傳出後，賽生首日招股確較諾輝冷靜，本報綜合本港多家券商數據，暫錄孖展額466.25億元，較公開募資額2.18億元，超購212.8倍。當中，輝立借出120億元；耀才借出82億元；富途借出近74億元。
昭衍新藥超購逾310倍
致富證券董事郭家安指，監管機構出手後，新股氣氛重回健康，投資者可考慮合理地孖展認購，料正常孖展抽甲組尾及乙組頭，至少都能斬獲兩至三手；一手中籤率約7%至10%。他又稱，賽生收入來源大部分依靠自有產品「日達仙」，業務較為單一且估值不高，料首掛升幅不多，約二至三成。
同日，昭衍新藥（6127）截止招股，將於下周五（26日）掛牌。市場消息傳，該股吸引逾54萬人認購，公開發售部份初步超購逾310倍，凍資約1840億元。預期該股將以151元上限定價，集資約65.42億元。不過，昨昭衍A股略有回落，收報157.59元人民幣，較市傳定價151元，溢價由前日的三成，縮小至僅二成半。
此外，多家企業傳來上市消息。內媒引述消息人士稱，騰訊（700）有份投資的內地電商平台「每日優鮮」已啟動上市計劃一段時間，亦已接洽多家投行進行上市前融資，目前高盛為主導。惟未有確切的上市地點及時間。
另一內地生鮮電商平台「叮咚買菜」亦正考慮赴美上市，至少融資3億美元（約23.4億港元）。