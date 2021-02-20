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受惠A股回升 恒指微升49點

2021-02-20 列印
受惠A股回升 恒指微升49點
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　　美國財長耶倫指華府將維持對中國之關稅，加上人行連續兩日「收水」，恒指低開後沽盤驟增，曾質低495點至30099，但在10天線（30048）獲得支持，以及受惠A股回升，恒指尾段收復全部失地，兼靠穩收市，收造30644，微升49點，並補回年初五（16日）之上升裂口，牛年首四日恒指仍累漲471點，連續第三個星期走高。

　　大市成交2532億元，其中北水淨流入36.79億元，為連續第36日流入。

　　小米（1810）傳出已確定造車，其股價尾段發力急飆，重返30元大關，收漲6.42%造30.65元，成交金額134.5億元。

　　中資電訊股跑贏大市，聯通（762）更是升幅最大的藍籌股，飆升6.95%收報5.08元；中電信（728）勁升9.79%收報2.58元；鐵塔（788）走高4.24%收報1.23元。

　　大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指，後市走勢續受資金走向影響，估計下周將於30000至31000之間大幅波動。

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