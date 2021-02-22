北水不似預期 外圍升勢乏力 港股本周料窄幅上落

農曆新年過後，上周五北水再次流入，但未有如市場預期帶來熾熱炒風，加上外圍缺乏重大利好消息，上周五美股微升，證券界料本周港股窄幅波動，在30000至31000點之間拉鋸。另外，耀才證券（1428）昨日發表散戶調查結果顯示，逾七成受訪者睇好港股大市，市場仍對北水流入信心十足。



友信證券研究部總監陳偉聰表示，上周五美股較靜，恒指開市未必有太大高開或低開，本周有望升破早前31200點高位。面對現時人行逆回購，陳偉聰指人行小規模調控屬慣常動作，北水於上周五回落不代表長期走勢，加上在業績期維持交投活躍，相信會持續淨流入，短期維持平穩未見突然攀升，直至「十四五規劃」發表新一輪兩會政策才會出現回緩。



傳攜程回流或利港交所



耀才證券研究部總監植耀輝指，本周港股有重磅股如滙控（005）公佈業績成為市場焦點，預計恒指本周將在30000至31000點之間拉鋸窄幅上落，相信市場焦點仍落在新經濟股上，攜程傳出來港二次上市亦有望成市場熱話，帶動港交所（388）走勢。



時富財富管理顧問黎永良則看好舊經濟股，認為在疫苗推出後，環球經濟活動復甦下，舊經濟股將在新一輪業績期交出好成績利好股價，特別是航空、電訊產業，恒指短期有望升穿31000點後再回吐。



個別股份方面，小米（1810）上周五因傳出落實加入生產電動車消息帶動，上周五尾市十分鐘內大漲一成，但集團昨日發公告澄清，指集團一直關注電動汽車產業，但電動汽車製造業務還未正式立項。



七成散戶睇好後市



另外，耀才證券發表散戶2020年投資總結及港股前景調查結果顯示，於投資回報表現方面，約46%受訪散戶平均賺幅少於一成，36%受訪散戶表示回報理想，平均賺幅達一至三成，當中近四成表示在科技股中賺最多。訪問中，逾七成受訪散戶預期今年港股企穩在28000點以上，僅5%受訪散戶睇淡大市，認為恒指會回落到24000點以下。