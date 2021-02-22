滙控明放榜派息成焦點 券商料去年稅前少賺38%

「大笨象」滙豐控股（005）明日將公佈去年業績，會否恢復派息成為市場焦點，投資者亦關注該行業務重組等最新營運步伐。綜合十多間券商預測，滙控去年列帳基準稅前利潤料按年下跌37.6%，至83.29億美元（約645.76億港元）；全年預期信貸損失大升近2.3倍，至90.65億美元。



滙控去年首三季列帳基準除稅前利潤按年減少57.1%，至73.92億美元，2019年第四季則錄得約39億美元稅前虧損。若以此計算，料該行列帳基準除稅前利潤，於去年第四季按年將可扭虧為盈。



末季或可扭虧為盈



其中摩根士丹利對滙控業績表現看法相對偏好，預計該行去年列帳基準除稅前利潤約83.9億元，按年倒退37.1%，單計去年第四季則錄得稅前利潤9.97億美元，按年扭虧為盈，按季減少68%。至於投資者關心的股息，預計去年將派發股息每股15美仙，今年則增至22美仙。



另外大摩認為，滙豐將推行更為進取的成本控制措施，料可從降低出差開支、減少辦公室面積、加速數碼化發展等方面節流，令該行於2022年節省成本達58億美元。



高盛則預計，滙控去年全年列帳除稅前利潤達88.6億美元，按年跌33.6%；又料該行將恢復派發2020年每股股息10美仙，2021年及2022年則分別派發每股股息30美仙及40美仙，即股息回報率將由去年的近2厘，升至2022年的近7厘。



高盛認為，滙控將會更新營運策略指引，包括於2022年底前削減風險加權資產總值，由超過1000億美元上調至1250億美元；2022年至2022年節省成本由原來的45億美元，上調至70億美元；至2022年，有形股本回報率目標將由原先的10%至12%，調至約9%。



擬派高層轉駐香港



更新營運策略上，彭博社亦引述消息人士報道，滙控將會強調「轉向亞洲（pivot to Asia）」戰略，正考慮在未來數月安排部份高層轉駐香港，以加強亞洲作為其業務重心作用；涉及相關調動的高層包括環球銀行及資本市場、財富和個人銀行、環球商業銀行的三名主管，意味貢獻該行2019年淨收入95%的部門主管，將集中坐鎮香港。