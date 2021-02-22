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積金易或於上半年加快構建

2021-02-22 列印
　　積金局副主席及行政總監羅盛梅表示，今年上半年會積極推動構建「積金易」平台，包括成立數據中心等支援工作，並為法例修訂作準備。她相信，不少受託人已開始數碼轉型，轉移至該平台成本不大，而且可在合規要求等方面受惠於這一平台。另外該局希望今年可有環境、社會和企業管治（ESG）指引供業界諮詢。按照「積金易」平台項目構建規劃，預計於今年4月提交立法會審議，2023年起受託人按序分批過渡至該平台，平台於2025年左右全面運作。

或放寬積金投資限制

　　另外，ESG為退休金投資的重要發展趨勢，新經濟投資板塊潛力亦很大。羅盛梅相信，經濟復甦會轉向綠色及可持續經濟等板塊，積金局歡迎業界討論可否做到ESG強積金指數，希望未來強積金可多些ESG指數產品，提供更多選擇。

　　積金局早前放寬房地產信託基金（REITs）及A股限制，該局總結去年工作時表示，截至去年底止，投資於REITs的強積金資產約44億元，佔強積金總資產0.4%；目前A股資產佔整體強積金資產約1.4%。羅盛梅指，該局會循序漸進，留意放寬投資限制的可能性。
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