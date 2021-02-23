美債息續升 科網股下挫 美股爭持 杜指創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報31636點，升141點；納斯達克指數收報13649點，跌224點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見46.89港元，較香港收市價升0.39港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見703.09港元，較香港收市價跌10.41港元。
內地市弱港股跟跌
聯儲局主席鮑威爾將分別在周二及三出席參議院與眾議院聽證會，就經濟前景發表看法。針對紓困方案進展，美國政府官員透露，拜登將對新一輪紓困計劃進行改動，讓那些因為規模更小或因少數族群經營而無法自前幾輪紓困計劃獲得援助的企業，能夠在新一輪紓困計劃中取得援助貸款。
內地股市走勢極為波動，午後弱勢進一步明顯。上證指數收報3642，跌1.45%；深成指數收報15336，降3.07%；滬深股市成交1.29萬億元人民幣。
科技股為跌市重災區，小米（1810）發公告澄清未立項發展電動車業務，曾插6.4%至28.7元，失30元關，收市仍插5.4%報29元；美團（3690）險守400元關，瀉5.5%收報400.2元；股王騰訊（700）則走低3.7%收報713.5元。
半新股快手（1024）於周一收市後將納入恒生綜指、國指、科指等，周二生效，股價跌2.63%收報377.8元。此外，獲科技股女股神Catherine Wood加持之「契媽股」續現回吐，沽壓偏重，移卡（9923）急跌8.6%收報95元；平安好醫生（1833）大跌8%收報122.3元。
新舊經濟股輪動，掀起換馬潮，本地地產股隨即炒起，愈戰愈強。鷹君（041）飆近一成三；信置（083）升半成；新世界（017）升4.3%；新地（016）升3.9%；長實（1113）升2.7%。
藍籌股方面，今天放榜的滙控（005）逆市上漲2.1%收報46.5元；屬舊經濟的中信股份（267）揚3.9%收報6.61元；萬洲（288）升4.8%收報6.8元。
滙控逆市升 港交所倒跌
相反，港交所（388）高見587元創新高後跟隨大市走低，收市倒跌0.79%報562.5元，結束六連升。2021年世界移動通信大會（MWC）周二於上海揭幕，聯通（762）抽高6.3%收報5.4元，為升幅最大藍籌股；中電信（728）升4.7%收報2.7元；中移動（941）走高3.5%收報55.65元。