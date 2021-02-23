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傳滙控重返亞洲 撤美零售銀行

2021-02-23 列印
        滙豐控股（005）於今日公佈年度業績，市場預期會一併更新策略。英國《金融時報》報道，滙控同日會宣佈退出美國零售銀行業務，並正加快「重返亞洲」的步伐。另滙控宣佈高層人事變動，正式確認Nuno Matos為財富管理及個人銀行行政總裁，即時生效。

　　報道引述知情人士稱，滙控今日將宣佈退出美國零售銀行業務，因已無法扭轉這個陷入困境，過去3年一直錄得虧損的業務部門。滙控美國零售銀行業務涉及150家分行，退出該業務標誌着滙控在美國40年來全面銀行服務將會告終。除中國外，滙控還希望在其他快速發展的市場中擴張，包括新加坡和印度，滙控已為將來在新加坡進行收購奠定基礎，但不會在業績日公佈。有滙控高管透露，目前滙控主席杜嘉祺有八成時間是處理政治事務，兩成時間處理業務，又稱「中國人有潛力摧毀他們。」
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