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遭列「經營異常名錄」 奈雪解釋筆誤造成

2021-02-23 列印
　　內地茶飲品牌「奈雪的茶」日前向港交所提交上市申請，惟昨日爆出其關聯公司被內地列入「經營異常名錄」。奈雪的茶解釋是誤會一場，事因2019年年報數據在報送時存在文書筆誤。

　　據內地企業查詢系統「企查查」顯示，2月18日，關聯公司北京奈雪餐飲管理有限公司，由於隱瞞真實情況，被列入「經營異常名錄」。

　　奈雪的茶事後回應，由於北京分公司在自行排查年報數據時，發現2019年年報數據報送存在文書筆誤，在2月18日主動向市場監督管理局遞交了修改申請，並於當天上午修改完成。當局已接受並處理公司的撤銷異常申請。　

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