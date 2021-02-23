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鱷魚恤盈喜 料中期扭虧

2021-02-23 列印
　　鱷魚恤（122）發盈喜，該公司預期截至上月底止中期，將扭虧為盈，盈利介乎700萬至2000萬元。該公司去年同期蝕1.767億元。該公司指出，期內成衣業務仍在低谷徘徊，零售業於聖誕及新年傳統黃金檔期，受限聚令收緊影響，收入及毛利均下挫。不過，零售店舖租金開支及折舊大降，令相關虧損大幅紓緩。加上疫情令全球投資環境搖擺不定，該公司採取審慎策略管理，按公平值計入損益的證券買賣財務資產收益將有所增加。由於中港房地產市場於上一個財政年度已大幅調整，其持有投資物業公平值之重估保持平穩。

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