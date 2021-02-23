中電年賺115億升倍半 嘉道理：擬增資大灣區

中電（002）昨日派發截至去年12月底止年度成績表，純利按年大升1.46倍，至114.56億元，期內盈利大增，主要是由於2019年就EnergyAustralia零售業務商譽作出重大減值，基數較低所致；建議派第四期中期息每股1.21元，按年增1.7%。期內，香港售電量按年減少0.9%。



中電主席米高嘉道理於業績報告表示，疫情重創經濟，但對電力這項民生必須服務的打擊相對較輕微，中電銳意在中國，尤其粵港澳大灣區，進一步擴展投資。中電全年每股派息3.1元，按年微增0.6%。其執行董事及財務總裁彭達思指出，派息水平仍要考慮公司財務等多方面因素，目前不會作出派息指引，並會採取審慎態度。對於中電成立120周年會否派發特別股息，中電首席執行官藍凌志表示，董事會暫時未有相關的考慮，但不會排除派特別息的做法。



該集團於期內收入按年跌7.1%，至795.9億元，由於香港電力業務盈利增加，和澳洲能源對沖合約的正面公平價值變動，帶動集團營運盈利上升4.1%，至115.77億元。當中香港電力業務營運盈利升5%，至78.2億元；中國內地營運盈利減少1.9%，至22.3億元。



擬派第四期中期息1.21元



中電總監及中華電力副主席阮蘇少湄指出，住宅售電量增加，工商業售電量則下降，而本港今年首2個月售電量與去年相若。



至於中電今年凍結電費，阮蘇少湄表示，受到疫情打擊，中電有推出總額超過1.6億元的社區支援計劃等措施，至於明年電價方面，公司會於年底與政府再作檢討。



藍凌志補充，該集團正處於能源過渡階段，以零碳排放的能源取代現時的燃煤發電。他又稱，在淘汰燃煤發電廠前，需要有天然氣發電等的代替能源，未來會探討水電及氫能等新能源的發展，但目前只有初步的想法。























