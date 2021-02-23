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星展料內地樓今年最多升5%

2021-02-23 列印
　　星展銀行預測今年在政府調控及低房貸集中度下，中國內地樓價增長最多5%，銷售面積按年下降5%至10%，致使全年內地房地產銷售額下跌5%。該行研究部中國房地產業分析主管王丹指出，政府於一月就推出政策控制內房企業槓桿，及於深圳及上海等一線城市推出限價措施，調控措施比過往更早出台，加上中央下令控制銀行房地產貸款集中度，預計樓價將維持平穩一段時間。

        在疫情下，去年內地土地出售數量為三年來新低，房企只投入40%合約銷售額買地，土地儲備平均只有兩至三年，來年房地產銷售額將有所下降。

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