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網商微眾成數碼人民幣試點銀行

2021-02-23 列印
　　儘管螞蟻集團早前在內地嚴監管下頗有「步履維艱」之勢，但其旗下的互聯網銀行網商銀行，仍獲人行數碼貨幣選中，成為試點銀行之一，該行在人行數碼人民幣應用程式上的相關頁面即將推出。據悉騰訊（700）旗下的微眾銀行亦有份。

　　彭博社引述消息人士報道，網商銀行及微眾銀行的數碼人民幣電子錢包各項功能，將與六大國有銀行完全一致。網商銀行發言人回應稱，將按照人民銀行總體安排穩步推進試點測試。

        早前有內媒報道，數碼人民幣應用程式中，選擇添加錢包的運營機構除六大國有銀行之外，網商銀行及微眾銀行均位列其中。

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