中環IFC外望——疫情下花旗零售業務仍穩增

疫情衝擊本港經濟，花旗香港總裁及總經理林智剛表示，疫情下保險及信用卡簽帳業務面臨挑戰，但該行零售業務表現正面，去年零售新客戶按年增12%，資金淨流入增44%，財富管理業務收入增9%，信用卡新客升19%。他又指，疫苗積極影響下對今年看法較為樂觀。



林智剛於線上傳媒會議中表示，今年信用卡簽帳等料將有所復甦，但未必可回到2019年疫情前水平，或稍低於這一水平；預計財富管理業務亦會有良好增長，希望今年銀行新增客戶可實現高單位數增長。疫情下本港銀行業加快數碼化步伐，林智剛續稱，去年花旗數碼渠道的收入按年增長1倍，有80%的客戶使用數碼服務。



花旗昨日正式推出數碼服務Citi Plus，該服務於去年12月首度登場，首三周累積近5000名有興趣客戶登記，該行預計未來兩年相關服務的客戶可增長一倍。



堂食減少 一月消費物價指數跌0.7%



政府統計處昨日公佈，今年一月消費物價指數相對去年同期上升1.9%，去年12月則下跌0.7%，結束自去年七月起跌勢，剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，基本通脹率倒跌0.5%，低於去年12月的0%，主要由於外出用膳費用下跌和豬肉價格跌幅擴大所致。



政府解釋，上月消費物價升幅主要來自去年一月份政府代繳公屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶三分二租金，導致比較基數較低。一月份基本消費物價轉為按年下跌，原因是去年農曆新年較早來臨，令食品價格因比較基數高錄得按年跌幅而造成扭曲，需要等待二月份的通脹數據合併分析才能評估通脹情況。



各類消費項目中，價格按年升幅最多的為電力、燃氣及水上升19.1%，其次為住屋上升6.1%，而跌幅最多的類別為交通下跌3.1%，其次為衣履下跌2.6%及耐用物品下跌1.8%。



高瞻