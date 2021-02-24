科技股遭拋售 納指曾重挫4% 鮑威爾放鴿 美股跌勢稍緩

大型科技股掀起拋售潮，其中美國電動車巨頭Tesla股價更曾跌逾7%。拖累美股集體下挫，納指更曾重挫近4%。惟其後鮑威爾出席聽證會表示，美國復甦仍不均衡遠未完成，重申會使用所有工具，保持利率接近零，刺激三大指數齊齊由低位急速反彈。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31528點，升6點；標普500指數報3873點，跌3點；納斯達克指數報13395點，跌138點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.32港元，較香港收市價跌0.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見694.43港元，較香港收市價跌12.57港元。



保持利率接近零



美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國復甦仍不均衡遠未完成，又指未來的道路高度不確定，並稱事態發展表明今年晚些的前景改善。他又重申聯儲局將使用所有工具，將保持利率接近零，直到充份就業和通脹升至2%。



他續稱，經濟離實現就業和通脹目標還有很長的路要走，可能還需要一些時間才能實現進一步實質性進展。鮑威爾稱，經濟發展路徑，繼續在很大程度上取決於病毒和遏制措施，而正在進行的疫苗接種，為今年晚些時候經濟活動恢復到更加正常的水平提供希望。



復甦之路遠未完成



他又稱，經濟動能在夏季反彈之後大幅放緩，而勞動力市場改善的步伐放緩，許多行業的勞動力市場改善受到休閒和酒店等行業的重大損失影響，經濟混亂已經顛覆許多人的生活，給未來帶來巨大的不確定性。



鮑威爾稱，新冠肺炎大流行給通脹造成重大影響，在受疫情影響最嚴重的部門價格尤其疲軟，而通脹仍低於聯儲局2%的長期目標。他又說，聯儲局不會僅僅為了應對強勁的勞動力市場而收緊貨幣政策，並將在原早於債券購買步伐發生任何調整之前與外界溝通。



美國媒體CNBC援引蘋果公司行政總裁庫克報導，蘋果公司計劃增加股息。利好消息傳來之際，蘋果股價昨日尾段跌幅也明顯收窄至只有1.2%，報124.48美元。



歐洲股市個別發展。英國富時100指數收報6625.94點，升13點。法國CAC指數收報5779.84點，升12點。德國DAX指數收報13864.81點，跌85點。



港股漲312點北水急增



疫情逐步受控，舊經濟股延續升勢，加上滙控（005）復派息為大市沖喜，恒指一度抽升628點，高見30948點，惟大笨象後勁不繼，恒指收漲312點，報30632點。大市成交金額至2674億元，其中北水南下合計淨流入77.6億元，按日增逾43%，是連續第38日流入。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，外圍美股走勢波動，本港各板塊表現分化，預期聯儲局主席鮑威爾出席聽證會的講話，或會為短期後市帶來震盪。植耀輝又預期，恒指短線續於30000至31000點之間反覆上落。