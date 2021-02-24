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財匯局介入查康宏財報

2021-02-24 列印
　　康宏環球（1019）日前終於公佈復牌條件的2017至2019年業績，不過卻引來監管機構調查。財匯局昨日公佈，將對康宏2017至2019年的財報展開調查，調查內容主要是負責核數的中匯安達會計師事務所，是否發出適當的審計意見。

　　在康宏2017至2019年的財報中，中匯發出「保留意見」，這意味除了特定的例外情況外，中匯確認相關年度的財報，已按照適用的財務匯報要求妥為編制。同時中匯表示，受多種例外情況影響，因而無法取得必要證據，以發出「無保留意見」。

　　財匯局認為，若例外情況的未知影響可能是重大及廣泛的，例如該等情況的影響不限於財報的特定要素、帳目或項目等，核數師便不允許發表「保留意見」。
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