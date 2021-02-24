滙控恢復派息15美仙 稅前少賺34%勝預期

滙豐控股（005）相隔一年終恢復派息，昨日宣佈派發去年度股息15美仙，加上去年列帳基準稅前盈利勝預期，按年僅跌34%至80.77億美元（約684.6億港元），刺激香港股價午後一度抽升6.5%，高見49.5元，市值曾重上萬億元，惟收市僅升0.4%，報46.7元。



滙控昨日交代最新派息政策，經考慮英國審慎監管局的派息指引，就去年度宣派一次股息，每股15美仙，按年減少一半，並取消以股代息選擇，以免再造成攤薄效應。滙控同時表示，今年內不會按季度派息，於八月公佈中期業績時，才考慮是否宣派一次股息，以配合審慎監管局進一步相關公佈。滙控將於明年二月公佈全年業績或之前進行檢討，決定是否恢復按季派息。



明年派息比率40%至55%



此外，滙控採納可持續派息政策，由明年起將目標派息比率調至40%至55%之間，並可就商譽或無形資產減值等非現金重大項目，靈活調整每股盈利。如缺乏具吸引力的投資機會，令集團出現資本過剩情況，則可透過股份回購或特別股息補充該項派息政策，但不會短期內行事。財務總監邵偉信指，在明年之前回購股份是不切實際。



集團行政總裁祈耀年表示，今年度不派首季股息，為滙控自行決定，認為做法合理，因上半年經濟仍存不確定，故此看清上半年全球經濟形勢，才決定是否派中期息較為明智。



邵偉信解釋，取消以股代息，因對所有股東最為公平。他指過去幾年，派息比率接近100%，限制滙控適當增長的能力，最新派息政策更具彈性，在派息吸引的同時，又可讓集團增長業務。他料今年派息比率仍會高於55%。



業績方面，滙控去年全年稅前盈利下跌34%，主要由於疫情令撥備按年大增2.2倍，至逾88億美元，以及低息環境令收入下跌一成所致。第四季稅前盈利則為13.85億美元，按年由虧轉盈；撥備則急增60%，至11.74億美元。



