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恒生純利減33% 派息2.8元

2021-02-24 列印
■恒生銀行去年純利166.87億元，按年跌33%。 資料圖片
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　　恒生銀行（011）公佈去年業績，純利166.87億元，按年跌33%；派發第四次中期息每股2.8元，去年全年派5.5元，跌33%，符合市場預期。該行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，派息政策取決於盈利表現、監管機構指引、未來計劃、市場前景及淨利息收益率等，今年亦會考慮市場轉變，包括疫苗面世後信心會否恢復，以及中國經濟復甦等。

　　鄭慧敏昨日於業績電話會議中表示，去年派息比率與2019年相若，恒生一直希望可循序漸進增加派息，但去年情況並非常態，綜合一籃子因素決定全年派息5.5元。她期望今年經濟前景可復甦，該行再根據多種因素決定今年派息情況。被問及會否派發成立88周年特別息，她重申取決於上述多種因素。

淨利息收入減17%

　　期內恒生淨利息收入跌17%，至269.06億元；非利息收入倒退19%，至91.62億元。截至去年底，普通股權一級資本比率及一級資本比率，分別為16.8%及18.5%。

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