昭衍A股急挫恐破發 傳認購60手穩中一手

新股熱潮停不了，據市場消息透露，將於周五（26日）掛牌的昭衍新藥（6127）一手中籤率5%，認購60手才穩獲一手。惟其A股在過去三個交易日累跌12.2%，昨日收報144元人民幣，與H股溢價收窄至僅14.4%。有投資者擔憂A股若繼續下行，或拖累H股首掛有破底風險。



市傳昭衍新藥擬以招股價上限151元定價，凍資1840億元，超額認購逾310倍。由於該股早在2017年已在上交所上市，近期A股走勢將影響H股上市後股價表現。然而昭衍A股在H股截孖展日（2月18日）見近期高位167.77元人民幣後連日下跌。截至昨日，A股已連跌三個交易日，累跌14.4%至144元人民幣，AH股溢價則由高位時的30.3%，大幅縮水至昨日僅14.4%。



信誠證券聯席董事張智威表示，由於近期美債上升，為高估值股份帶來壓力，基金亦在重新分配，開始着重傳統股份，導致昭衍A股連跌數日。不過他認為A股下跌空間有限，除非A股突然急插，否則未來AH股將保持現在一成左右溢價。



另外，內地生物製藥公司賽生藥業（6600）昨日截至孖展，據外媒消息指，擬以招股價上限18.8元定價，集資21.8億元。綜合本港多間券商資料，賽生孖展錄得633.95億元孖展，超購289.72倍。該股將於3月3日掛牌。



賽生孖展超購290倍



此外，「小小超」李澤楷旗下富衛在港上市計劃恐生變，外電報道，富衛或因與公司預期的資本結構不符，即港交所只允許創新公司使用同股不同權架構，富衛未能完全符合港交所定義，可能轉至新加坡或赴美以「特殊目的收購公司」（SPAC）形式上市，惟該公司正與港交所解決有關問題。另外，傳新浪微博已聘請高盛、瑞信、里昂負責來港第二上市事宜，擬今年下半年開啟二次上市計劃，集資最多約54.6億元。



