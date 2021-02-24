澳博料上葡京上半年開幕

去年淨收益75億
澳博期內總淨收益為75.07億元，按年跌77.8%；經調整EBITDA虧損20.89億元，2019年度則錄得利潤42.13億元。當中博彩淨收益按年跌78%，至73.04億元，其中貴賓博彩毛收益減少85.1%，至20.37億元，中場賭枱博彩毛收益則減少76.7%，至58.59億元，角子機業務毛收益跌68%，至3.79億元。
酒店、餐飲、零售及其他收入則錄3.59億元，按年大跌65.8%，主要為酒店入住率及零售業務下跌所致；集團旗艦新葡京娛樂場去年博彩毛收益按年減少84%，新葡京酒店全年入住率降至17.9%，平均房租則減少2.9%，至1465元。
該公司截至去年12月底止，現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款合共為62.73億元。澳博解釋，新冠疫情爆發下，其業務受到嚴重影響，當中澳門娛樂場於2月關閉15天，以及地區入境限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求。
澳博又表示，位於路氹的綜合度假村項目「上葡京」已竣工，正接受當局最後驗收，預計今年上半年開幕。上葡京預算總項目成本約為390億元，總樓面面積52.1萬平方米，逾90%面積將提供非博彩設施，包括三座酒店大樓提供約1900間房間，另設購物、餐飲及娛樂休閒設施，以及一個娛樂場。澳博昨日收報11.2元，升7.9%。