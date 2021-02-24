中環IFC外望——滙豐祈耀年去年薪酬翻倍

滙控去年年報顯示，祈耀年基本薪金達126.6萬英鎊，固定酬勞津貼及以現金代替退休金分別為170萬英鎊及12.7萬英鎊，固定酬勞合計達333.8萬英鎊；浮動酬勞亦有81.6萬英鎊，其中包括79.9萬英鎊的周年獎勵。
該行財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）去年則有368.7萬英鎊入袋，包括180.6萬英鎊的固定酬勞及188.1萬英鎊的浮動酬勞；但整體收入就較2019年的487.6萬英鎊，下跌約24%。
另外滙控宣佈，史美倫將於5月舉行的2021年股東周年大會結束後即時退任董事。
波音777引擎疑因金屬疲勞損毀
早前美國聯合航空一架波音777客機引擎起火，引致所有同款引擎777客機都要停飛，美國國家運輸安全委員會（NTSB）初步調查結果顯示，事故中引擎扇葉損毀，與金屬疲勞一致。
委員會主席Robert Sumwalt表示，經過對飛行數據紀錄儀和駕駛艙語音紀錄儀進行分析後，相信有關引擎在飛機起飛4分鐘後曾經發出巨響，之後出現故障，客機機身輕微受損，但無結構問題。
Sumwalt指出，目前仍未清楚今次事件與聯航2018年另一宗引擎故障事件的情況是否相同。英國當局已下令，暫時禁止使用同款引擎的波音777飛機進入領空。
高瞻