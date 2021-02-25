加股票印花稅 恒指瀉914點 舊經濟股受捧 杜指創新高

港府擬提交增加港股股票印花稅三成，由買賣雙方各支付0.1%，提高至0.13%，消息令市場震驚，港股曾急插近1100點，低見29532點，創本月9日以來新低，收報29718點，瀉914點，險守20天線（29706），大市成交金額達3530億元創新高；惟北水終止連續38日流入，昨日淨流出199億元。



香港證券業協會主席徐聯安亦稱，雖然股票印花稅的稅率加幅較預期少，但預期造成的影響在未來將逐步浮現。目前金融市場競爭愈發激烈，港府此舉等同削減自身競爭力，令投資者轉移至其他市場，導致大市交投萎縮，政府庫房收入在此消彼長下，變動或不大，又擔心最終將加速中小型券商出現結業潮。



事實上，現時港股交易的各項費用中，股票印花稅佔比最高。參考全球股票市場收取印花稅的案例，英國收取買方0.5%；新加坡收買方0.2%；內地僅向賣方收取0.1%；美國從未收取印花稅，甚至宣佈從今日起，將證監會規費由0.00221%，降至0.00051%。



香港在加稅後將一舉超越新加坡，僅次英國排名第二位。



藍籌股普遍下跌，滙控（005）跌1.29%，收報46.1元；友邦（1299）挫3.8%，拖低大市116點。相反，中生製藥（1177）為表現最好藍籌股，逆市走高2.53%，收報8.5元。



科技股頹勢未變，科指連跌第五日，收報9360點，再跌5.1%，五日累瀉14.5%。股王騰訊（700）跌2.83%，收報687元；美團（3690）挫6.87%；快手（1024）插8.6%；金蝶（268）跌8.93%；微盟（2013）大跌8.67%，收報24.75元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31935點，升398點；納斯達克指數報13547點，升82點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見47.09港元，較香港收市價升0.99港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見687.82港元，較香港收市價升0.83港元。



美國債息持續上揚，續為股市帶來沽壓。美國政府十年期國債孳息再升，曾見1.413厘，為去年二月以來新高，拖累美股昨晚早段表現，納指早段跌121點報13343點，跌幅0.9%；杜指跌100點報31436點，跌幅0.3%。科技股前晚大跌，女股神Cathie Wood旗下方舟基金共斥資約12億港元掃入25萬股Tesla，令Tesla開市前交易時段一度大升4%，開市後升幅收窄至1%，報707美元。



歐洲股市全線反彈。英國富時100指數收報6658.97點，升33點。法國CAC指數收報5797.98點，升18點。德國DAX指數收報13976點，升111點。油價升幅擴大。紐約期油接近收市時報63.09美元，升1.42美元，升幅2.3%。



