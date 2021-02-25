港交所代總裁表失望

對於政府擬增加股票印花稅，市場上瀰漫業界不滿聲音。甚少評論市場的港交所一反常態，直言對有關決定感到失望，但明白該稅項是政府收入重要來源。港交所代理行政總裁戴志堅在業績會上表示，交易所事前未就提升印花稅事宜被諮詢，市場需要時間消化及觀察，現在評論對交投影響言之尚早。



金融界立法會議員張華峰表示非常失望，批評政府罔顧業界生存空間，又要求政府承諾新冠肺炎疫情退卻、政府財政收入回復之際，馬上將股票印花稅回復原有水平，甚至下調稅率，維持金融市場健康發展。



恐削自身競爭力



張華峰又指疫情持續，百業蕭條，金融服務業是香港唯一可以依賴的支柱行業，是一隻「會生金蛋嘅雞」，支撐幾萬個家庭的生計，增加印花稅絕對是「殺雞取卵」，損害香港國際金融中心地位，加稅肯定是「得不償失」。



