港交所多賺23%創新高 加稅拖累股價重挫9%

港交所（388）公佈去年全年業績，股東應佔溢利115.05億元，按年增23%；收入191.9億元，按年增18%，符預期，兩項數據均連續第三年創新高。第二次中期息增49%至4.46元，全年派息增22%至8.17元。港府擬提高股票印花稅拖累，港交所股價收跌8.8%，報509元。



年內聯交所日均成交金額創新高，錄得1295億元，按年增49%，帶動主要業務收入按年升24%，至168.6億元。另外，投資收益淨額按年跌18%，至22.3億元，主要由於集體投資計劃的公平值收益減少，以及利息收益減少。



第二次中期息4.46元



互聯互通方面，滬深港通表現活躍，北向交易及南向交易成交金額分別達21.1萬億元人民幣及5.5萬億港元；日均成交金額分別達913億元人民幣及244億港元創新高。債券通成交量亦破新高，日均成交金額達198億元人民幣，較上年增加85%。



北水南下能否保持長期淨流入問題上，戴志堅指出，內地投資者需要更多投資渠道，他們在通過券商進行股票投資時，除了上海及深圳兩大交易所外，可容易接觸到的市場便是香港，故令北水維持淨流入。他相信，只有港交所把握好內地市場帶來的機遇，便可維持資金流入，甚至可以流入更多。至於其他互聯互通產如ETF通等，則尚未有具體時間表。



戴志堅：北水可流入更多



談及港股及美股買賣成本有差異，戴志堅認為，在兩者競爭問題上，香港是外向型市場，無論是本港，抑或是海外投資者，來港管理財富時，不一定要全部投入港股，選擇美股或其他市場，是正常而且健康現象。



此外，新股市場炙熱，港交所集資額位列全球第二，共集資4002億元，按年增加27%，更是2010年以來最高的單一年度集資額，其中64%來自50間新經濟公司，包括22間同股不同權公司、生科公司以及第二上市公司。新增上市公司數目為154間，較上年同期少29間。



