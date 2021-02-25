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全年純利36.14億 東亞派息每股0.4元

2021-02-25 列印
　　東亞銀行（023）去年度純利36.14億元，按年升10.9%。派末期息每股0.24元，按年跌31.4%；全年派0.4元，跌13%。該行聯席行政總裁李民橋表示，疫情帶來不確定性，因而決定保留多些資本，令日後增加靈活性。東亞純利雖按年增加逾1成，但股價隨大市跌6%，收17.84元。

        李民橋表示，東亞派息比率指引介乎30%至70%之間，相信未來派息將較為彈性；且該行目前正出售東亞人壽，雖不便透露進展，但料會改善盈利能力及資本水平。另外，該行進行了很多風險管理工作，風險可控。

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