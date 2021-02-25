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領展收購上海七寶萬科廣場

2021-02-25 列印
　　領展（823）昨宣佈，以27.72億元（人民幣，下同），約33.3億港元，收購位於上海的上海七寶萬科廣場之五成權益，集團在上海首項零售物業投資，預計交易將於今年3月完成。交易完成後，現時與該物業其餘股東關連的物業管理人及零售管理人將維持不變。

        領展表示，是次交易的收購價是基於該物業的議定物業價值64億元，較物業於去年12月底估值的65.8億元，折讓2.7%。領展會以內部資金及融資安排支付收購。交易完成後，領展的備考經調整債務對資產總值比率將由17.9%上升至19.2%。



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