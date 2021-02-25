傳賽生超購1067倍 凍資2351億上限定價

新股熱潮驟冷，日前孖展出現「抽飛」的賽生藥業（6600）昨日截止認購，市場消息指，逾43萬人認購該股，當中更有167張是「頂頭槌飛」，凍結資金高達2351億元，超額認購1067倍。



賽生藥業合共發售接近1.16億股，早前有外電曾指，公司計劃以招股價上限18.8元定價，以此推算公司是次招股合共集資逾21.8億元，摩根士丹利、中金以及瑞信為聯席保薦人。該股將於3月3日掛牌。



早前傳於今年內上市的依生生物製藥，來港上市前再有新消息。據路透旗下《IFR》報道指，最近獲由OrbiMed以及Oceanpine牽頭的上市前融資1.3億美元（約10.1億港元）。該公司計劃將是次籌集資金，用於擴大研發中心以及加快商業化策略等。另外，早前外電指公司計劃集資2億美元（約15.5億港元）。



依生生物製藥主要專注於抗腫瘤和抗病毒類生物製品的早期研究、臨牀開發和商業化經營。公司在中國開發第一個無鋁佐劑的狂犬病疫苗、第一個人用狂犬病免疫球蛋白，亦成功開發SARS免疫球蛋白。目前處於臨牀開發階段產品，還包括治療晚期實體瘤的YS-ON-001、YS-HBV-001乙型肝炎疫苗，以及用於PIKA狂犬病疫苗。



另一邊廂，康聖環球基因技術遞交A1上市申請，該公司是中國專科檢測服務提供商，能夠提供超過3500種檢驗項目，包括約2300種血液學檢驗項目，另外亦會與合約研究機構、臨牀試驗贊助商、製藥公司以及研究機構提供研發項目檢測服務，高盛、中金以及瑞信為聯席保薦人。



途虎養車或赴美上市



此外，騰訊有份投資的途虎養車再傳上市消息，路透社引述消息人士報道，途虎養車因流動性較佳，以及有更多同類型公司在美國掛牌，年內將赴美上市，但亦有消息表示，公司內部尚未就上市計劃作最終決定。途虎養車主要從事內地汽車保養服務，由現有投資者騰訊和紅杉資本牽頭下，在最新一輪融資中籌得近4億美元資金，估值近38億美元，曾於一月初曾傳上市集資最少2億美元（約15.5億港元）。



