通過上市聆訊 久久王料籌四億

久久王於1999年在內地成立，主要生產及銷售包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果以及硬糖，目前合共擁有3個自有品牌，分銷渠道方面，則擁有129名第三方分銷商，覆蓋中國一個直轄市、兩個自治區以及21個省份。
該公司計畫將集資所得款項用於產能擴充、更換現有生產線機器、部分償還銀行貸款、加大營銷力度以及用作一般營運資金。
疫情打擊經濟，百業蕭條，市民收入大減，政府去年大開水喉，全民派錢一萬元，緩解民困。昨天出爐的《財政預算案》，不再派錢，取而代之，是向市民派發五千元電子消費券，是最矚目的一粒糖。財政司司長陳茂波指，十八...
2021-02-25
近日有波音飛機出現零件掉落事故。而英國《衞報》於報道百慕達長尾航空公司波音747貨機在荷蘭空域發生零件掉落事故時，錯配中國國際航空公司的同類機型圖片，被指圖文不符。中國駐英國大使館對此回應表示嚴重關切...
2021-02-25
美國電動車製造商特斯拉Tesla的股價近期連番急挫，大老闆馬斯克（Elon Musk）失去全球首富地位。據報，馬斯克上周六曾評論比特幣和以太幣價格「似乎確實高了些」，之後比特幣受到沉重沽壓，現在世界最...
2021-02-25
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理營業董事李聖智表示，柴灣杏花邨3座中層2室單位，面積595方呎，三房間隔，望開揚園景，以960萬成交，呎價16134元，屬市價水平，據悉，買家為...
2021-02-25
港府擬提交增加港股股票印花稅三成，由買賣雙方各支付0.1%，提高至0.13%，消息令市場震驚，港股曾急插近1100點，低見29532點，創本月9日以來新低，收報29718點，瀉914點，險守20天線（...
2021-02-25
阿仙奴在英超只排十一爭前四歐聯席位機會渺茫，唯有寄望歐霸奪標取歐聯入場券，領隊阿迪達揚言今晚三十二強次回合，於希臘中立場對賓菲加當決賽打。他還應英格蘭名宿荷杜和廠迷呼籲，暗示重新起用拿卡錫迪，跟奧巴美揚重組黃金鋒線，率兵取勝晉身十六強，主勝無問題。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 上仗兵工廠主場0:1敗給曼城，英超跌至十一位，落後第四的韋斯咸十一分，難望奪歐聯資格，難怪阿迪達強調全力爭歐霸冠軍。雖然槍手三十二強首回合中立場跟賓菲加打和1:1，今晚次回合0:0足以晉級，但阿迪達仍下必勝令：「我們要保持歐霸爭標希望，周四...
2021-02-25
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
無線（TVB）在09年因版稅問題與四大唱片公司關係破裂，曾志偉上任TVB副總經理（綜藝、音樂製作及節目）後，召何麗全回巢掌管音樂節目，極速與三大唱片公司（環球唱片已收購EMI）重修舊好。TVB協辦的I...
2021-02-25
疫情重創本港經濟，百業蕭條，市民工作收入大減，不少人期望財爺在新一份《財政預算案》開庫放水，終於等到五千元電子消費券，雖然金額比去年政府全民派錢一萬元為少，但電子消費券的設計目標明確，要求市民在限期內在本土消費，惠及民生之餘，也力挺本地各行業，不會發生派錢後被儲起的反作用，預計會掀起一次消費熱潮，各行業是時候部署吸水大法，減價搶客，一起谷旺個市。 內地和澳門去年已推出消費券，刺激消費，起了支持消費的作用。橋不怕舊，只要有效，《財政預算案》推出遲來的電子消費券，惠及普羅市民，等如分五個月，每個月放一千元入市民的口袋，讓他們開心消費，減輕日常開銷的壓力，有助提振公眾的士氣，繼續...
2021-02-25
近日新冠疫情逐漸緩和，馬會亦放寬昨晚谷草賽事的入場限制，容許已預先訂座並獲核准的遴選會員、馬主、會員和同行賓客入場，同時場內恢復餐飲服務至晚上十時，每張餐桌可以容納四人同坐，因此入場人數較以往明顯增加。 馬場浮世繪
2021-02-25