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通過上市聆訊 久久王料籌四億

2021-02-25 列印
　　四度遞交上市申請的內地甜食產品製造商久久王，最終通過上市聆訊，有媒體報道指，公司計畫集資約5000萬美元（折合約3.9億港元），力高融資為獨家保薦人。

        久久王於1999年在內地成立，主要生產及銷售包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果以及硬糖，目前合共擁有3個自有品牌，分銷渠道方面，則擁有129名第三方分銷商，覆蓋中國一個直轄市、兩個自治區以及21個省份。

        該公司計畫將集資所得款項用於產能擴充、更換現有生產線機器、部分償還銀行貸款、加大營銷力度以及用作一般營運資金。

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