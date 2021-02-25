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華置盈警料全年溢利減20%

2021-02-25 列印
　　華置（127）昨日發盈警，預期截至去年12月底止全年溢利按年減少20%至30%，該公司於2019年錄得溢利7.9億元；去年收入預料增加127%，至137%。期內其他全面支出中，恒大（3333）股份公平值變動之未變現虧損約58億元。華置指，未變現公平值變動是非現金項目，對該公司現金流量並無構成影響。

        華置指出，期內收入增加及溢利減少的原因，包括為上市及非上市股本投資之股息收入，當中來自恒大股息收入達20億元；通過損益以反映公平值的投資及財資產品溢利淨額減少；投資物業公平值變動料虧損15億。





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