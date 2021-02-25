中環IFC外望——吉利與富豪汽車進行業務合併

吉利汽車（175）公佈，就與富豪汽車的業務合併進行重組，將進行一系列的業務合併及合作。



吉利汽車表示，以股權合併形式進行動力總成業務合併，以向雙方提供動力總成產品，並為雙方開發動力總成產品和下一代雙電機混合動力系統。合併後的動力總成公司計劃在今年投入運營，還將為其他汽車公司提供產品和服務。



電氣化方面，在目前共享兩款純電動車模塊化架構，即浩瀚智能進化體驗架構（SEA）和下一代可擴展模塊架構（SPA2）的基礎上，共同開發下一代純電動車模塊化架構。



吉利與富豪汽車將共同開發高度自動駕駛解決方案，並將由後者旗下自動駕駛軟件開發的全資子公司ZenseactAB公司牽頭。營運協作方面，領克品牌於去年底正式進入歐洲，並將利用富豪汽車的海外銷售渠道和售後網絡。



吉利汽車指出，為推進合併方案，與富豪汽車將建立新的治理模式，確保各項目的高效順利開展。







眾安停六銀eDDA 三大行每筆限一萬



虛擬銀行早前跟本地實體銀行就直接扣帳授權（eDDA）過數服務爆出爭議，因為一些實體銀行如滙豐等，向虛擬銀行及電子錢包的eDDA服務收取高達2%的手續費，被指食水深及不合理。雖然後來滙豐等態度稍為軟化，建議改用分層定額收費模式，費用介乎0%至2%，但有關收費水平仍令虛銀不滿。虛銀ZA Bank就出招應變，由今年三月起，向滙豐銀行、恒生銀行和中銀香港的eDDA單筆轉帳上限降為一萬元，若要轉帳數目超出這上限，建議客戶分多次轉帳，或改用轉數快。



此外ZA Bank表示，大新銀行、中信銀行（國際）、東亞銀行、建銀亞洲、工銀亞洲及上海商業銀行，更會被剔出可採用eDDA之列，但客戶仍可透過轉數快轉帳。



eDDA可以讓客戶輕鬆完成轉帳程序，毋須在不同銀行App之間來回切換，最快幾十秒就搞掂。不過虛銀客戶方便，就等於增強虛銀向實體銀行搶客優勢，實體銀行當然唔會咁容易「益人」，所以在這方面收費一直都企得幾硬，唔肯完全減免。



高瞻



