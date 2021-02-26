美債息高企利淡大市 科技股受壓 杜指挫437點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31524點，跌437點；納斯達克指數收報13224點，跌373點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.07港元，較香港收市價跌0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見673.84港元，較香港收市價跌17.66港元。
美國10年期債息周四飆升10.3個基點，最新報1.485厘。Nordea Asset Management宏觀策略師加里指出，美國債息高企對增長股不利，市場氣氛不安，投資者有點沽貨減風險的味道。但另一邊廂，部份個股大升特升。早前因Reddit網民掀起挾倉狂潮的GameStop又再現瘋狂，昨晚開市不足十分鐘已觸發熔斷，最高升至170美元，較上日收市價狂升八成半。債息急升引發投資者憂慮增大，觸發美股中段跌幅擴大，杜指一度跌超過五百五十點。
金價下挫。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1775.4美元，跌22.5美元，跌幅1.25%。
美國就業市場好轉，上周首次申領失業救濟人數為73萬人，減少11.1萬人，為近三個月最少，較市場預期的83.8萬人少約十萬人；持續申領人數減少10.1萬人，至441.9萬人，亦較市場預期的446.7萬人為少。
港股方面，港股昨隨外圍造好，恒指成功收復三萬大關，更曾抽升734點，高見30453點，尾段乏力升幅削半，港股在期指結算日收30074點，升355點，已是1個月來最大升幅；科指收9496點，升近1.5%，結束五連跌；大市成交2568億元，北水回復淨流入，全日合計淨流入17億元。
恒指成功收復三萬大關
據報內地推行土地供應改革，內房股發力向上，合景泰富（1813）勁升23.7%；融創（1918）飆12.4%；潤地（1109）急升11.2%，為表現最好藍籌股；碧桂園（2007）走高7.4%；中國恒大（3333）大漲6.6%。新城發展（1030）、萬科（2202）和越秀地產（123）均創52周新高。