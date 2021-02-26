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李嘉誠再膺香港首富

2021-02-26 列印
  長和（001）創辦人李嘉誠重登香港首富之位！福布斯公布二〇二一年香港富豪榜，長和創辦人李嘉誠今年的財富總額猛增20%，至354億美元（約合2745億港元），儘管長實（1113）股價重挫27%，但李嘉誠在其持股的美國上市公司Zoom股價飛漲的助力下，重奪富豪榜榜首之位。去年排名首位的恒基地產（012）創辦人李兆基則滑落至第二名。

  福布斯富豪榜顯示，去年以微弱優勢超越李嘉誠的李兆基，今年的財富總額達305億美元，幾乎紋絲不動。新世界發展（017）主席鄭家純以221億美元的財富總額位列第三。位列今年前三甲的富豪，年齡加起來已達259歲。

  今年財富數量增長最多的上榜人，當屬手機玻璃製造商伯恩光學的楊建文和林惠英夫婦，兩人財富一路高升至一百八十六億美元，排名上升六位至第四。
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