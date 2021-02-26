券商增免責條款自保 客戶須保證無重複認購

早前諾輝健康（6606）查出逾萬重複認購申請，令各界關注重複認購問題。不少券商近日已自行增加相應免責條款，客戶在認購時，須確認無重複認購才可「落飛」。另，自昨日公佈中籤的昭衍新藥（6127）起，股份過戶登記處卓佳亦會採用新的中籤公佈形式，凡透過券商進行現金認購申請，均會以實益擁有人識別碼公佈配發結果，不再是七至九位證件號碼。



諾輝重複認購一事，引起港交所關注，要求各大券商提交中籤資料以查清重複認購。不少券商過往沒有特別聲明，其後特意向客戶發出系統消息或電郵，強調對每隻新股IPO僅可進行一次申請，若有違反，將會取消相關申請，亦有機會取消賬戶，不作另行通知。



有券商表示，正在考慮以怎樣的形式，包括向客戶強調不得重複認購，或在認購時需要客戶確認並沒有重複認購等。



致富證券董事及證券業務部主管郭家安透露，現時不論保薦人、港交所或相關監管機構，暫時未有就遞交認購申請，對券商有任何特別的要求或安排。而過往股份過戶處已經要求券商確認，其提交的認購申請中是否存在重複申請。



中籤公佈有新方式 識別碼取代證件號



昭衍新藥（6127）昨日公佈配發結果，最終以招股價上限151元定價，公開發售部份合共接獲近54萬份認購申請，另外識別出2141份重複或疑屬重複認購申請。公開發售部份超額認購309倍，凍結資金接近1844億元。股份回撥後，公開發售最終獲配36%的總發售股份，一手中籤率5%，認購60手穩中一手。國際配售部分亦錄得約25倍超額認購。



昭衍新藥昨日公佈中籤結果亦採用新方式，若透過券商進行現金認購的申請，由公佈身份證明文件號碼，改為公佈實益擁有人識別碼，該識別碼主要由券商代碼，以及投資者在券商中的賬戶號碼或姓名等個人資料組成。



卓佳香港董事總經理兼IPO總監鍾絳虹解釋，過往不少人在中籤結果中，看見有一連串完全重複的號碼，就會認為是重複申請繼而進行查詢或投訴。為了避免誤會，卓佳未來亦會繼續採用新方式公佈配發結果。



